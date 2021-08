Scoperti a rubare in una casa, ladri picchiano i carabinieri

Furto con aggressione a pubblico ufficiale. È successo nella notte di giovedì 29 luglio a Manerba del Garda, in provincia di Brescia, quando due ladri, convinti di non essere scoperti, si sono introdotti in un’abitazione, per poi essere colti in flagrante dai carabinieri di Salò.

Protagonisti della vicenda un 48enne e un 49enne di origine albanese, già noti alle forze dell’ordine. I due agivano indisturbati in una via di Manerba del Garda con fare sospetto e vestiti di nero. Alla vista dei militari, il passeggero è saltato all’interno di un giardino di un’abitazione mentre il conducente ha proseguito ed è stato fermato alcuni metri più avanti. Poco dopo, è stato bloccato anche il passeggero, in procinto di mettersi all’opera in un’abitazione in quel momento disabitata.

Ladri picchiano i carabinieri

Durante la perquisizione sono stati trovati in possesso di un attrezzo, che permette di forare gli infissi e di aprirli senza far rumore. I malviventi hanno anche opposto resistenza con calci e pugni, ma senza successo: i militari li hanno fermati seppur rimediando qualche escoriazione. https://www.today.it

