Tunisino espulso rientra in Italia spacciandosi per minorenne

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un cittadino tunisino di 20 anni per essere rientrato in Italia illegalmente nonostante un divieto di rientro della durata di 5 anni. Il 20enne si è presentato presso gli uffici della Questura e, dopo aver dichiarato di avere 16 anni, ha chiesto di ricevere accoglienza in quanto minorenne e senza fissa dimora.

Gli agenti dell’UPG, dopo averlo fatto accomodare in ufficio, hanno deciso di verificarne l’identità scoprendo che il giovane, di anni 20, era stato espulso dal T.N. mediante rimpatrio con volo charter, destinazione Tunisi, eseguito dall’Ufficio Stranieri della Questura di Potenza con il divieto di rientro in Italia per la durata di 5 anni.

Il 20enne, già una volta respinto alla frontiera di Potenza, è stato denunciato per false attestazioni sulla propria identità e sarà processato per direttissima nella mattinata odierna

