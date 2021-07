De Donno: “a Porta a Porta’ sono stato catapultato fuori dalla trasmissione”

Il dr. Giuseppe De Donno spiega come il mainstream, sotto indicazione della politica, voleva silenziare la sua cura per il Covid con il plasma convalescente: “Avremmo salvato molte più vite e non è stato possibile. Ho dovuto prostituirmi alle televisioni affinche i cittadini sapessero. A Porta a Porta’ sono stato catapultato fuori dalla trasmissione senza neanche un saluto, cosa che non si fa neppure con il peggiore degli ospiti”

