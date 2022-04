UE, Michel: “sono a Kiev, cuore dell’Europa libera e democratica”

Il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel è arrivato in treno a Kiev, “cuore dell’Europa libera e democratica”. Lo annuncia Michel via social. Michel è arrivato a Kiev in treno ed è stato accolto dalla vice primo ministro Olha Stefanishyna. Nella capitale ucraina il presidente del Consiglio Europeo incontrerà tra gli altri il presidente Volodymyr Zelensky. Non vengono diffusi altri dettagli sugli appuntamenti di Michel per motivi di sicurezza.

All’inizio di aprile era stata la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e l’Alto rappresentante per la politica estera dell’Ue, Josep Borrell ha recarsi in Ucrainia, dove hanno visitato anche Bucha, la cittadina alle porte della capitale teatro di centinaia di uccisioni di civili attribuite alle forze russe. adnkronos

da Italia Libera – Il commento di BATTISTA GARDONCINI

[…] Quanti italiani sanno chee che oggi in parlamento hanno diritto di parola solo chi la pensa come lui? CheChe la legge marziale impedisce agli uomini tra i 16 e i 60 anni di uscire dal paese perché sono tutti considerati a disposizione delle autorità militari per l’arruolamento? Che basta un semplice sospetto, anche solo una denuncia anonima, per essere considerati filo-russi e finire nelle mani delle onnipresenti milizie?

► Cremaschi: “Zelensky è un dittatore, l’Ucraina non è una democrazia”

In Kyiv today. In the heart of a free and democratic Europe. @ZelenskyyUa pic.twitter.com/7DxTeoxtMc — Charles Michel (@eucopresident) April 20, 2022

