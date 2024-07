Un pensiero per il dott. Giuseppe De Donno

Un pensiero sul dott. Giuseppe De Donno, “dava fastidio, perché la terapia del plasma è validissima.”

ONE THOUGHT ON, “bothersome, because plasma therapy is very valid”

In memoria di questo generoso e coraggioso medico – primario di pneumologia dell’ospedale ‘Carlo Poma’ di Mantova, deceduto in circostanze ancora tutte da chiarire il 28 luglio 2021 – alcuni attivisti, intellettuali, medici e avvocati, hanno istituito il Premio De Donno, per riconoscere e premiare la professionalità etica.

In occasione della seconda edizione del Premio, venerdì 26 luglio alle ore 09,30 -10,00 si terrà una conferenza stampa al Senato e sabato 27 luglio 2024 si svolgerà a Roma, presso il Casale di Giulia, via Pratica 201, l’evento che vedrà la partecipazione di autorevoli protagonisti che si sono distinti nell’Era Covid. L’incontro sarà moderato dal giornalista Davide Gianluca Porro.

Al dott. De Donno, a lui e solo a lui, vorrei rivolgere questo mio pensiero ricordando la puntata speciale di PIAZZA LIBERTA’, trasmessa il 1 agosto 2021, nata ca 100 giorni prima, che gli ho dedicato con il titolo Tributo al dott. Giuseppe De Donno, scienziato di verita’, uomo di liberta’. Un tributo che, post mortem, gli ha riconosciuto il Premio Oriana Fallaci.

A onorare la memoria del dr. De Donno, in quella puntata furono: Antonio Amorosi, giornalista, Pierfrancesco Belli, esperto di Governance sanitaria, Paolo Becchi, filosofo, Massimo Citro, medico, Silvana De Mari, medico, Maria Giovanna Maglie, compianta giornalista e scrittrice, Ornella Mariani, Alessandro Meluzzi, psichiatra, Stefano Montanari, Francesco Perretta, Giulio Tarro, Franco Trinca, compianto ricercatore, e Maurizio Scandurra, opinionista.

Armando Manocchia

Potete rivedere la puntata qui:

https://www.imolaoggi.it/2021/08/04/piazza-liberta-tributo-al-dott-giuseppe-de-donno/