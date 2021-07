Covid, vaccinazioni con acqua pagate fino a 140 dollari

Vaccinazioni con acqua: iniezioni di vaccino contro il Covid-19 fatturate fino a 140 dollari: sono oltre 800 le persone e 11 le imprese ad essere cadute nella truffa delle finte vaccinazioni in Uganda, dove medici ed infermieri senza scrupoli sono riusciti a sottrarre milioni di scellini ai loro ignari clienti.

A darne notizia sono state le autorità sanitarie locali, riferendo che nel pieno di una seconda ondata di infezioni e con una limitata disponibilità di dosi, il Paese è stato al centro del piano elaborato da truffatori che indossavano badge identificativi con il logo della capitale Kampala ed iniettavano acqua al posto del siero ai loro pazienti, al costo compreso fra i 20 e i 140 dollari.

Le autorità hanno invitato chi è caduto nell’inganno a presentarsi per farsi vaccinare. In alcuni casi, tuttavia, le persone hanno contratto il Covid-19 e sono morte in seguito alle complicazioni riportate, sollevando forti preoccupazioni nell’opinione pubblica. www.nova.news

