Uganda, chiude ufficio Onu per i “diritti umani”

GINEVRA, 04 AGO – L’ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani in Uganda chiude per mancato rinnovo dell’accordo da parte del governo ugandese. Fonti dell’Onu segnalano che chiuderà i battenti questo fine settimana perché non è stata rinnovata l’intesa che ha permesso all’organizzazione di operare nel Paese per quasi due decenni.

“Mi rammarico che il nostro ufficio abbia dovuto chiudere dopo 18 anni, durante i quali abbiamo potuto lavorare a stretto contatto con la società civile, persone provenienti da vari ceti sociali in Uganda, nonché impegnarci con le istituzioni statali per la promozione e la protezione dei diritti umani di tutti gli ugandesi”, ha dichiarato in una nota il capo della delegazione. (ANSA-AFP)

Suggeriamo all’ONU di aprire qualche ufficio in più negli Usa, per esempio a Louisville

LOUISVILLE, Ky. (WAVE) – Questa storia è iniziata a dicembre, con una telefonata da parte di un inorridito impiegato dell’ospedale universitario.

Il dipendente ha affermato che la sicurezza aveva appena portato una donna anziana (povera, ovviamente) fuori dalla proprietà dell’ospedale, l’aveva scaricata dalla sedia a rotelle sul marciapiede e se n’era andata.

Stesso trattamento per altri malati poveri: gettati per strada.