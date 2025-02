RETE DI SOROS SMASCHERATA IN ROMANIA: GIUDICE COSTITUZIONALE COLLEGATO A INTERFERENZE ELETTORALI

di Mario Nawfal – Sandra Pralong, agente di Soros ed ex consigliere di Klaus Iohannis, era profondamente coinvolta nel piano elettorale contro Calin Georgescu. Ha utilizzato la ONG RePatriot, finanziata da USAID, per interferire nel processo.

Ora si scopre che la giudice della Corte costituzionale Iuliana Scântei fa parte della stessa ONG, lo stesso gruppo che ha cercato di manipolare l’opinione pubblica dopo la vittoria di Georgescu al primo turno.

Fatti principali:

– La ONG RePatriot possiede Newsweek Romania, promuovendone il programma.

– Pralong è stato direttore del Newsweek US e ha fondato l’Open Society di Soros in Romania.

– Iohannis, l’uomo dietro l’annullamento delle elezioni, aveva Pralong come consigliere.

Il modello è chiaro: le élite sostenute da Soros stanno lavorando contro il popolo rumeno e il cristianesimo, e persino la corte costituzionale non è al sicuro dalla loro morsa. Quanto è profonda questa situazione?

Calin Georgescu ha detto: “La rete di Soros in Romania verrà sicuramente bandita perché ha causato molti danni al mio Paese, al mio popolo. Verrà vietata dal priomo momento, voglio solo fartelo sapere, dal primo minuto, non oltre.

Perché tutto ciò che è stato fatto dalla rete di Soros era semplicemente contro la democrazia, che in questa situazione si è rivelata catastrofica, ma anche contro la cultura, la tradizione, tutto ciò che è correlato a ciò che la Romania, come molti altri paesi, ha di prezioso. Quindi Soros e e i suoi devono andarsene da questo Paese, completamente.

“Totalmente” significa totalmente, nessuna discussione, nessuna negoziazione, su questo argomento.”

