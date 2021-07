Grafico mette a nudo le case farmaceutiche. Alterio: seguire il denaro

Un libro per mettere in luce gli aspetti nascosti dell’emergenza sanitaria in Italia e soprattutto evidenziare quali magheggi si nascondono dietro al commercio di vaccini. Tiziana Alterio, giornalista e scrittrice, ha pubblicato pochi mesi fa il libro “Il Dio Vaccino” e attualmente sta tenendo un tour in giro per l’Italia per incontrare gente e rispondere ai dubbi e le perplessità delle persone per quanto riguarda proprio la gestione del Covid-19 e i legami tra le grandi case farmaceutiche e gli organi di Governo.

Le case farmaceutiche e gli enti di controllo

La nostra vita è nelle mani delle multinazionali. Realtà commerciali importanti si nascono dietro a enti come l’OMS, (l’Organizzazione Mondiale della Sanità) o l’EMA, (la European Medicines Agency). A mettere in luce questi legami con i big pharma è stata proprio la Alterio, che nel suo libro ha tracciato la mappa dei rapporti di queste organizzazioni per spiegare quanto stiamo vivendo.

A ‘Un Giorno Speciale’, la giornalista ha avvisato inoltre su un terribile scenario approfondendo la questione con Fabio Duranti e Francesco Vergovich.

