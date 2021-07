Piogge violente in Austria, è allerta Danubio

La pioggia torrenziale non dà tregua all’Austria, da ieri investita dal maltempo. Secondo i media locali, è scattata l’allerta per il rischio inondazioni in diverse zone lungo il Danubio. Le più colpite Salisburgo e il Tirolo. Le masse d’acqua hanno creato danni ad Hallein, Mittersill e nel comune di Kufstein. La protezione civile ha invitato i residenti a non scendere nelle cantine. 3 mila vigili del fuoco mobilitati per Vienna e la sua regione.

Allerta Danubio

Il Danubio nella Bassa Austria sta salendo così come l’Inn e il suo affluente, il Salzach. “Ringrazio soccorritori e i volontari che stanno facendo tutto il possibile per aiutare! Non lasceremo soli le persone colpite e sosterremo la ricostruzione”, ha scritto su Twitter il cancelliere austriaco Sebastian Kurz. www.rainews.it

