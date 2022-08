Mattarella, appello a “salvare il pianeta”

Sergio Mattarella, nel suo messaggio al meeting di Rimini, lancia un appello a “salvare il pianeta”. “E’ sempre la fedeltà alla persona a porci di fronte alla sfida più grande della contemporaneità: la salvezza del pianeta dallo sfruttamento di cui l’uomo stesso si è reso responsabile. Il nostro è tempo, come ripete Papa Francesco, di ecologia integrale: l’uomo deve ricostruire l’equilibrio con l’ambiente e le risorse naturali e può farlo solo in spirito di solidarietà”. Lo sottolinea il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio al meeting di Cl. ANSA

