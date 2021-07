Focolaio Covid su portaerei inglese: 100 contagiati, erano tutti vaccinati

La BBC fa sapere che è esploso un focolaio Covid, circa 100 casi, sulla portaerei inglese Queen Elizabeth, che è a metà di un tour mondiale. Anche diverse altre navi da guerra della flotta che lo accompagnano sono state colpite. Il segretario alla Difesa Ben Wallace ha affermato che tutto l’equipaggio del dispiegamento ha ricevuto due dosi di un vaccino contro il Covid-19, ed è questo ora a far riflettere. Oltre 100 infettati con tutto l’equipaggio vaccinato con due dosi. Probabilmente “l’untore” è un membro dell’equipaggio di quelli che scendono nei porti per fare rifornimenti e spese. Quindi si tratta di un vaccinato che si infetta e infetta altri vaccinati.

Il test del Green pass per soli vaccinati, dunque, è palesemente fallito. Così come sono fallite tutte le finte certezze sui vaccini. Crolla anche la retorica del “lo faccio per gli altri”, visto che non è vero. In tutto questo, però, con i vaccini che fanno acqua da tutte le parti, in Italia e in Europa si procede a gravi restrizioni delle libertà per i non vaccinati. La portaerei HMS Queen Elizabeth è a circa un quarto del dispiegamento di 28 settimane alla guida del Carrier Strike Group (CSG).

Ora è entrata nell’Oceano Indiano e la Royal Navy afferma che dovrebbe continuare il suo viaggio in Giappone entro la fine dell’anno. Una portavoce ha affermato che la mitigazione misurata a bordo includeva maschere, distanza sociale e un sistema di tracciabilità. “Come parte dei test di routine, un piccolo numero di membri dell’equipaggio del Carrier Strike Group è risultato positivo al Covid-19”, ha affermato. “Il Carrier Strike Group continuerà a svolgere i propri compiti operativi e non ci sono effetti sullo spiegamento”.

Focolaio Covid su portaerei, non è il primo allarme

Non è il primo allarme Covid a bordo di una portaerei della Royal Navy. L’anno scorso, l’equipaggio della HMS Northumberland è stato costretto a tornare a terra e isolarsi a Natale dopo “una serie di casi sospetti di Covid” a bordo. Il tour mondiale è il primo dispiegamento operativo della HMS Queen Elizabeth e coprirà 26.000 miglia. Ha a bordo otto caccia stealth F35B della RAF e 10 US Marine Corps e sarà accompagnato in Asia da sei navi della Royal Navy, un sottomarino, 14 elicotteri navali e una compagnia di Royal Marines. www.ilparagone.it

Condividi