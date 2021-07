Bolzano: poliziotta ferita da un migrante a colpi di spranga

Poliziotta ferita da un migrante – Terrore a Bolzano per una poliziotta che oggi, 16 luglio è stata aggredita e ferita ad un etiope di 26 anni. Il tutto è accaduto in Via Goethe; l uomo, fermato per un normale controllo vicino alla Forst ha aggredito l agente che gli aveva chiesto i documenti.

La donna, rimasta ferita ad una mano dalla spranga, è stata soccorsa dal collega che la aspettava in macchina. Il ventiseienne è stato immobilizzato messo in manette. L’agente ferito è stato portato al pronto soccorso per delle cure. www.lavocedibolzano.it

