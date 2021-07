Sala: “dobbiamo forzare chi non si vuole vaccinare”

A me non dispiace” l’idea di avere anche in Italia un green pass sul modello francese, “tutto sommato vedete che anche Macron l’ha proposto e in un giorno ci sono state 1 milione di iscrizioni. Noi dobbiamo anche un po’ forzare chi non si vuole vaccinare a farlo e questo per il bene di tutti”.

Cosi’ il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto se e’ favorevole ad un green pass obbligatorio per accedere ad esempio a bar e ristoranti come in Francia.

Dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, “aspetto chiarimenti perche’ non ho capito la sua posizione. E’ importante nel suo ruolo apicale rispetto alla salute. Ieri l’ho visto cambiare idea nel giro di 45 minuti”, ha concluso, “quindi e’ importante che chiarisca in modo definitivo. La mia posizione e’ che a me non dispiace affatto questa idea”. ansa

