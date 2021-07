La Germania dice no all’obbligo vaccinale, non intende seguire l’esempio della Francia e di altri Paesi che hanno introdotto l’obbligo per alcune categorie di persone. Lo ha affermato la cancelliera Angela Merkel.

Ieri il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato l’obbligo del vaccino per il personale sanitario. adnkronos

