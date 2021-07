Conversano, 50enne muore dopo il vaccino Moderna

50enne muore dopo il vaccino Moderna – Un uomo è morto quattro giorni dopo aver ricevuto la seconda dose del vaccino Moderna contro il coronavirus. Il decesso è stato constatato lunedì dai sanitari del 118, allertati dai familiari e tempestivamente intervenuti nell’abitazione dell’uomo, un cinquantenne, per prestare i soccorsi.

Come da protocollo, i medici legali hanno avviato le verifiche per accertare se ci possano essere correlazioni tra il decesso e la somministrazione del vaccino, se l’uomo soffrisse di malattie pregresse o fragilità non note. A quanto trapela, il cinquantenne avrebbe avuto qualche problema di sovrappeso. (lagazzettadelmezzogiorno.it)

