Von der Leyen: troppe dosi non usate, vaccinatevi

“L’Europa vuole lasciarsi alle spalle la pandemia. La buona notizie è che la campagna vaccinale è diventata un successo”. Così la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen al Parlamento europeo.

Troppe dosi non usate

“Non dobbiamo assolutamente cedere, ci sono ancora notevoli differenze nei Paesi membri – ha aggiunto -, nel frattempo si sta diffondendo la variante Delta e troppe dosi non usate restano nei frigoriferi. Aumentiamo gli sforzi per convincere gli europei a vaccinarsi. La vaccinazione significa protezione e anche libertà e la prova sono i 250 milioni di europei che hanno già scaricato il certificato vaccinale”.

Intervenendo al Parlamento europeo, von der Leyen ha anche ricordato il suo recente viaggio a Roma. “Negli ultimi giorni ho viaggiato molto nei Paesi membri per i piani di recovery e ho incontrato molte persone. Sono stata a Cinecittà a Roma e ho visto come si lavora a livello degli studi tradizionali e come si combina il lavoro con le nuove tecnologie digitali”. ansa

