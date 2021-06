26 giu 2021 • L’Avvocato Alessandro Fusillo del foro di Roma spiega quali strumenti di legge siano ancora a disposizione dei tanti che non vogliono farsi terrorizzare dal sistema di potere che pretende di imporre a tutti una terapia sperimentale: “Ricattare i medici per farli vaccinare è reato”. “Quelli che hanno procurato la morte di Camilla e di altri innocenti usando l’arma subdola della manipolazione prima o poi finiranno in galera”.

Condividi