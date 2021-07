Domande scomode del dr. Leopoldo Salmaso agli esperti dei salotti Tv

DR. Leopoldo Salmaso: “Anche i quesiti più semplici meritano una risposta ONESTA. Non autoritaria. Non dogmatica. Ma onesta e autorevole. Quella che contraddistingueva anche la nostra Università, di cui ci apprestiamo a celebrare 800 anni di storia gloriosa per Padova e per il mondo intero, fondata da studiosi transfughi da Bologna proprio in opposizione al principio di autorità cui i preti bolognesi pretendevano sottomettere la nascitura Patavina Libertas…”

Ascoltate le parole di Leopoldo Salmaso (medico specialista in Malattie Infettive e in Sanità Pubblica, con 8 anni di esperienza in Tanzania nel controllo di epidemie VERE e nella gestione delle campagne vaccinali per il Governo del Paese), e le sue domende scomode agli “esperti” dei salotti tv: Giorgio Palù, Antonella Viola, Walter Ricciardi, Andrea Crisanti ed altri… sui dogmi da essi stessi ripetuti in un opuscolo distribuito dal Comune di Padova a tutti i cittadini, scrive Sara Vunoal



Questo video è stato registrato dopo l’interruzione da parte della DIGOS della manifestazione di domenica 27 giugno, a Padova.

