“Scienza e (in)coscienza del Sistema”, Lignano Sabbiadoro 18, 19 Settembre 2021

SCIENZA E (IN)COSCIENZA DEL SISTEMA”

l’evento informativo dell’anno

arriva a Lignano Sabbiadoro

La struttura turistica Bella Italia Village, ospiterà i due giorni di congresso con illustri ospiti tra scienziati, medici, giornalisti e avvocati impegnati per la difesa delle libertà

2 giorni di simposi con dibattiti, novità sul fronte legale, informazione vera,

strategie e soluzioni per far fronte all’autunno rovente che ci attende.

Lignano Sabbiadoro, XXVIII Giugno 2021 – E’ partito il lancio dell’evento “Scienza e (in)coscienza del sistema: uscire dalla matrix attraverso la conoscenza e riconquistare giustizia, verità e salute. Mesi di preparativi per organizzare il mega congresso che ospiterà fino a mille persone nell’auditorium della struttura turistica, che già da tempo ospita grandi eventi. L’ambiziosa iniziativa, promossa dal gruppo “Liberi si Nasce” in collaborazione con “Accademia Uomo Naturale”, ha come scopo la veicolazione di importanti informazioni inerenti la libertà di informazione e di espressione. Il 18 e 19 Settembre, i partecipanti potranno vivere due giorni nella struttura immersa nel verde, conoscendo alcuni dei relatori che nell’ultimo anno si sono spesi per divulgare la verità dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

“Il cambiamento si innesca ponendosi domande e cercando le proprie risposte, per costruire la propria consapevolezza. Nel corso di questi due giorni vedremo come e da dove è nata una delle strutture più potenti che esistono al mondo, al fine di avere gli elementi necessari per ampliare le prospettive individuali a beneficio di scelte autonome”. – gli organizzatori

SCIENZA E (IN)COSCIENZA DEL SISTEMA – IL PROGRAMMA

SABATO 18 SETTEMBRE

Inizio conferenza ore 9.15. Relatori della giornata:

Rosanna Spatari, imprenditrice

Dott. Mariano Amici

Andrea Tosatto, psicologo

Alessandro Meluzzi, psichiatra

Avvocato Nino Moriggia

Dottor Massimo Pietrangeli, pediatra

Avvocato Thomas Cesaro

Marcello Pamio, divulgatore

Senatrice Sara Cunial

Chiusura giornata ore 18.30

Dopo la cena, si svolgerà un concerto in spiaggia a cura della band INNOCENTI EVASIONI – Lucio Battisti Tribute Band, un gruppo formato da 4 elementi ricrea l’emozionante atmosfera tipica dei concerti degli anni ’70 del celebre cantautore, ripercorrendo con uno spettacolo di 2 ore le tappe fondamentali della collaborazione tra Mogol e Battisti, dagli esordi al Cantagiro, agli ultimi brani ricchi di influenze disco e funky.

DOMENICA 19 SETTEMBRE

Inizio conferenza ore 9.30 Relatori della giornata:

Francesco Amodeo, giornalista d’inchiesta

Dott.ssa Annarita Iannetti

Pierangelo Spazzoli, economista indipendente

Armando Manocchia, direttore di Imola Oggi

Ornella Mariani, scrittrice storica

Dott. Pietro Renati, Ph. D. scienziato

Avvocati Linda Corrias e Francesco Scifo

Aldo Pironi, giurista

Chiusura lavori ore 17.30 circa

“Questi valori che ciascuno di noi ha il diritto ed il dovere di proteggere nel nostro presente e per il futuro, possono essere sostenuti osservando ed ascoltando fonti alternative a quelle conformate. Se siamo disposti a far cadere i veli dell’illusione e della certezza dai nostri occhi, potremo aprirci alla comprensione, distinguendo tra menzogna e verità, manipolazione e onestà, e iniziare così a orientarci verso un nuovo paradigma, più in sintonia con la nostra natura umana”. – i relatori

Dalle ore 12.30 alle 14.30 è prevista la pausa pranzo. Sarà attivo il servizio di baby sitting. Sono previste due sessioni di yoga in natura nelle mattinate di sabato e domenica. Necessaria la prenotazione, con vantaggi e scontistiche per i primi prenotati.

Scienza e (in)coscienza del Sistema

Per informazioni e prenotazioni :

www.liberisinasce.it

320.9420640

info@liberisinasce.it

