Migranti: 260 salvati dalla Guardia costiera Libica

27 GIU – Migranti salvati dalla Guardia costiera Libica – Ieri oltre 260 migranti sono stati intercettati dalla Guardia costiera libica: lo ha reso noto la portavoce dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), Safa Msheli, sottolineando come ciò rappresenti per le organizzazioni internazionali “altre sparizioni, più abusi e più morti”.

Le organizzazioni internazionali dell’Onu da molto tempo sono infatti contrarie al fatto che i migranti vengano riportati in Libia poiché finiscono in centri di accoglienza che non rispettano i diritti umani. (ANSA).

Nel video, sentite invece che cosa diceva Minniti nel 2018: “Quando ritorna la nave della guardia costiera libica, che ha salvato persone in acque territoriali libiche, sulla banchina ci sono volontari con le pettorine delle Nazioni Unite”

Domanda: se i “migranti” vengono accolti in porto dall’ONU, chi li consegna ai libici che poi li porterebbero nei presunti “centri di accoglienza che non rispettano i diritti umani“???

