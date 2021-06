Covid Tunisia, positivo il premier “era vaccinato”

Preoccupa la situazione sanitaria in Tunisia, positivo il premier. Anche il premier Hichem Mechichi, che aveva già ricevuto due dosi di vaccino anti-Covid, è risultato positivo a uno dei tanti test di routine a cui si sottopone. Secondo quanto riporta il settimanale Leaders, il premier aveva in programma una visita in Italia nei primi giorni di luglio.

In base ai dati diffusi dal ministero della Sanità, il 24 giugno sono stati 3.467 i nuovi casi confermati su 9.898 test effettuati e 83 le vittime, con un tasso di positività del 35,03%. Numeri particolarmente elevati in alcune regioni tanto che le autorità, domenica scorsa, hanno decretato il lockdown generale in quattro governatorati del Paese (Kairouan, Siliana, Zaghouan e Beja) e sono state annunciate nuove misure restrittive valide fino all’11 luglio e modulate a seconda del numero di contagi per 100mila abitanti.

La Tunisia ha registrato dall’inizio della pandemia 398.829 infezioni e 14.489 decessi. Sono stati scoperti alcuni casi di variante Delta e una brasiliana, ospedali e cliniche private sono vicini al limite delle capacità.

E procede a rilento la campagna di vaccinazione cominciata il 13 marzo: finora hanno ricevuto almeno una dose di vaccino 1.685.739 persone e 461.754 anche la seconda, su circa 12 milioni di abitanti. www.unionesarda.it

Condividi