Turismo, Boldrini: “solo consulenti uomini sul Pnrr? Inaccettabile”

“Escludere in questi organismi la componente femminile non è più concepibile. Quello che io dico è che se non ci si arriva con il senso della realtà, dell’opportunità, allora ci si dovrà arrivare per legge, con delle norme. Perché le donne non sono più disposte ad essere escluse, adesso basta”. A dirlo all’Adnkronos è Laura Boldrini, che commenta così la composizione esclusivamente maschile della commissione di supporto per valutazione e consulenza sul Pnrr scelta dal ministro del Turismo Massimo Garavaglia.

Solo consulenti uomini sul Pnrr

“E’ come ogni volta ricominciare daccapo – affonda la Boldrini – Garavaglia dovrebbe ormai aver capito che le donne in Italia sono oltre il 51% della popolazione, e al contempo dovrebbe avere chiaro che il settore del turismo si regge in gran parte grazie al lavoro delle donne”. Tanto più “perché la pandemia ha colpito in primis le donne ma le ha anche visto le donne impegnate in prima linea a far fronte. Questo lo abbiamo visto nella ricerca, negli ospedali, nelle scuole, nei supermercati.”

“Allora cosa si fa, quando c’è da doversi rimboccare le maniche le donne sono in prima linea, ma quando si tratta di decidere le donne non ci sono più, vengono messe da parte? Basta. Questa cosa dalle donne non è più tollerata”, scandisce l’ex presidente della Camera.

Che sottolinea: “Garavaglia dovrebbe rivedere la composizione di quest’organo e fare in modo che sia paritario. Altrimenti il risultato è che le donne vengano escluse da tutto. Questo non è possibile, né accettabile”, conclude.

