Covid, Draghi valuta proroga stato d’emergenza fino a dicembre

Aperture sì, ma con prudenza. Nonostante i contagi siano in calo per Mario Draghi non è ancora arrivato il momento di “rilassarci” completamente: ecco perché nelle intenzioni del premier ci sarebbe quella di prorogare lo stato d’emergenza che scadrà il 31 luglio fino alla fine dell’anno. Troppe le variabili da considerare: campagna vaccinale non terminata, varianti del Covid, rientro dalle vacanze.

Sono indiscrezioni che arrivano da il Messaggero, che cita fonti “autorevoli” di Palazzo Chigi per le quali la proroga sarebbe “certissima”. “L’emergenza sanitaria a luglio non sarà finita – spiegano – come è evidente. E non sarà conclusa neppure la fase più intensa della campagna vaccinale. In più, ci sarà da affrontare la situazione che seguirà alle vacanze estive e garantire una ripartenza ordinata e sicura a settembre-ottobre. Insomma, abbiamo davanti mesi complicati, senza contare che c’è il rischio delle varianti”.

Stato d’emergenza per adottare altri Dpcm

Motivi che spingerebbero il premier a non privarsi di quei poteri straordinari con cui fronteggiare la pandemia. Grazie allo stato d’emergenza il governo potrà infatti adottare altri Dpcm dopo il 31 luglio, comprese eventuali nuove restrizioni se – come è accaduto lo scorso anno- i contagi dovessero tornare a impennarsi dopo le vacanze estive.

Tale eventualità potrebbe verificarsi nonostante la diffusione dei vaccini e, in tal caso, il governo potrà gestire al meglio la fine della campagna vaccinale che, alla luce dei nuovi stop ad AstraZeneca e Johnson & Johnson richiede poteri speciali per risolvere il nodo degli approvvigionamenti dei vaccini. La decisione di Draghi dovrà essere comunque discussa in Consiglio dei ministri.

