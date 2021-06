Malore dopo il vaccino: 39enne muore sul divano. Giordano Fiori non aveva patologie e aveva fatto il vaccino lunedì scorso: il medico ha chiesto l’autopsia. Era tornato a casa dopo il turno di notte al lavoro, si è disteso sul divano, probabilmente per riposarsi un pò; è stato trovato morto il 12 giugno. Lo scrive www.ilrestodelcarlino.it

A trovarlo ormai senza vita la compagna Federica al risveglio. E’ stato inutile ogni tentativo di soccorso sabato mattina per Giordano Fiori, papà di un dolcissimo bambino e operaio per una cooperativa jesina. La corsa del 118 nell’abitazione di via Roma si è rivelata purtroppo vana. Una tragedia incredibile perché Giordano non avrebbe avuto patologie particolari nè avvisaglie del malore sopraggiunto.

Per questo il medico di famiglia ha chiesto di effettuare sul corpo di Giordano l’autopsia che, effettuata ieri pomeriggio, potrà chiarire le cause del decesso, considerato anche che il 39enne, appena cinque giorni prima, lunedì, si era sottoposto a vaccinazione anti Covid. L’esame autoptico potrà chiarire un eventuale nesso con il siero ricevuto. Ad oggi non è possibile fare ipotesi sulle possibili cause del decesso, solo gli esiti dell’esame autoptico effettuato a Torrette potranno dare una risposta a quanto accaduto al giovane padre di famiglia, grande lavoratore e “uomo umile, buono e generoso” come lo definiscono gli amici.

