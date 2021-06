Prof Sinagra: Figliuolo vive in un suo mondo parallelo

prof. Augusto Sinagra – Lapressa.it il 4 giugno scorso ha riferito che il Generale Francesco Paolo Figliuolo avrebbe dichiarato che “Entro settembre dobbiamo vaccinare anche i bambini …”.

Io ho il dubbio che questo soggetto non si renda conto della gravità delle cose che dice.

Sono abnormità che giustificano ogni dubbio sui reali scopi di questo Generale. Sicuramente c’è, e traspare, la netta attitudine a compiacere il governo. Ma non so se c’è altro.

È la stessa persona che ha detto che i prodotti indebitamente chiamati “vaccini”, sono prodotti “sperimentali”.

Questo è stato chiaramente detto dall’EMA ed è scritto nel “bugiardino” che accompagna ogni confezione.

Forse cotanto Ufficiale Generale ignora la validazione da parte dell’EMA a fini terapeutici conducenti a guarigione di diverse altre terapie mediche. Forse ignora il numero dei Morti a causa dei vaccini. Ignora i dati diffusi da EudraVigilance.

Figliuolo vive in un suo mondo parallelo

Quest’uomo evidentemente vive in un suo mondo parallelo.

Evidentemente è rimasto alla “obbedienza cieca, pronta e assoluta”.

Per il rispetto che si deve all’Uniforme che indossa, lo invito vivamente a dimettersi dall’incarico affidatogli perché evidentemente non si rende conto della gravità delle implicazioni ad esso connesse.

AUGUSTO SINAGRA – Professore ordinario di diritto delle Comunità europee presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Avvocato patrocinante davanti alle Magistrature Superiori, in ITALIA ed alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, a STRASBURGO

