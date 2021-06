Covid, Remuzzi: “dobbiamo prepararci a vaccinare i bambini”

Il prof, Giuseppe Remuzzi, Il direttore dell’Istituto Mario Negri: “E’ vero che i bambini si infettano però solito non si ammalano, da noi, perché il problema è molto complesso. Per esempio invece in Brasile si ammalano. Non è così vero che i bambini trasmettono facilmente il contagio. Per esempio è stato fatto uno studio molto bello: nel South Dakota hanno studiato 90.000 bambini che andavano a scuola e sapete quanti insegnanti si sono contagiati dai bambini? Zero. Quindi questo non vuol dire che i bambini non possono essere contagiosi però ci sono dati che dimostrano che la possibilità di essere contagiati dai bambini è piccola.

Remuzzi: “Covid scomparirà verso il 2024, vaccinare il mondo”

Dobbiamo vaccinare i bambini

I bambini si contagiano tra loro. Tutti questi argomenti portano alla prudenza, secondo me. Noi dobbiamo prepararci a vaccinare i bambini perché in Brasile sono morti i 990 bambini mentre negli Stati Uniti solo 113, quindi dobbiamo prepararci a vaccinare i bambini, ma non corriamo a vaccinare i bambini prima di aver messo in sicurezza tutta la popolazione (video di inriverente)

