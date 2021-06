Francia, per 6 ore in panne tutti i numeri d’emergenza. “3 morti”

Sei ore senza numeri d’emergenza, un dramma per i cittadini che hanno provato a chiedere aiuto. È accaduto in Francia, a causa di una “disfunzione” dovuta a un guasto alle apparecchiature del router dell’operatore Orange. E ora bisogna far luce su tre possibili decessi attribuibili al mancato immediato soccorso. Ai mea culpa e al ripristino del servizio seguirà fare chiarezza per appurare eventuali decessi. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno, Gérald Darmanin, rientrato immediatamente dalla Tunisia, dove era in missione con il premier francese, per fronteggiare la crisi.

Il ministro ha parlato di disfunzione “grave e inaccettabile” e ha convocato il ceo di Orange, Stéphane Richard. Sono almeno tre i morti da accertare, rispondenti a crisi legate a problemi cardiovascolari e su cui probabilmente non si è riusciti a intervenire a causa dell’interruzione del numero di emergenze: una persona “sarebbe morta” a Morbihan e “altri due incidenti cardiovascolari” sono avvenuti a Réunion.

numeri d’emergenza non raggiungibili

“Non so dire se il tempo (prima dell’arrivo dei soccorsi, ndr) sia stato particolarmente lungo e se sia imputabile ai numeri d’emergenza non raggiungibili. Quel che è certo – ha insistito – è che le persone hanno testimoniato di aver provato a chiamare più volte e di non essere riuscite a far arrivare subito gli operatori”. http://www.rainews.it

