Prof. Sinagra a Figliuolo: “Lo aspetto. Vedrà che bell’accoglienza”

Va bene che Francesco Paolo Figliuolo è un Generale, ma dopo aver dichiarato che i c.d. “vaccini” sono prodotti “sperimentali” (come dall’inizio ha avvertito l’EMA) con quale logica e con quale autorità si spinge ad affermare che andrà a scovare i “renitenti” nelle loro case?

Perché per quel che mi riguarda, lo aspetto. Vedrà che bell’accoglienza.

Per quel che riguarda lui, si ricordi che gli ordini illegali non vanno eseguiti.

Forse non ha ancora capito cosa è stato il processo di Norimberga del 1946.

Il caro Figliuolo con quella esibizione di 30 centimetri quadrati di nastrini che appende alla sua giubba generalizia, mi ricorda quel Generale brasiliano che rispondendo al Generale Zukov che aveva solamente vinto la seconda guerra mondiale e aveva appuntata sulla giubba solo una piccola stellina rossa, disse: “Boa conduta”.

Come per il Figliuolo niente meriti di guerra o combattentisitici.

A meno che il Figliuolo non ritenga di essere in combattimento contro il Popolo italiano.

AUGUSTO SINAGRA

“Abbiamo solo eseguito gli ordini!” – non è mai stata una giustificazione.

