Letta: “dobbiamo evitare un governo Salvini-Meloni”

“Salvini e Meloni oggi sono al 21 e al 19%, anche senza Berlusconi vincono le elezioni”. Lo ha detto Enrico Letta a SkyTg24. “Io che solo che dopo il governo Draghi dobbiamo evitare un governo Salvini-Meloni, ma dare al Paese un governo in continuità con Draghi, con le forze europeiste”.

Con Salvini “ho avuto rapporti molto franchi. Sappiamo di essere diversi, di rappresentare due Italie diverse, alternative ma sappiamo entrambi che abbiamo una responsabilità sulle spalle: aiutare l’Italia, insieme a Draghi e al governo, a uscire dalla crisi, accelerare le vaccinazioni, arrivare a riaperture con una estate che funzioni”.

“Lo sforzo” che sto facendo “è quello di mettere insieme le forze politiche per un governo in linea con le scelte europeiste necessarie“. Anche Forza Italia e Coraggio Italia? “Per ora no, alle amministrative sono con Salvini e Meloni, dopo di che vedremo”.

“A Bologna, alle primarie, c’è una candidata di Italia viva. Dipende molto da loro, ho visto che in altre parti vogliono chiamarsi fuori. Vedremo, le amministrative sono un modo per vedere chi vuole lavorare insieme e chi vuole giocare a modo suo. Io non ho preclusioni”.

La nuova legge elettorale? “Non è il momento di concentrare la discussione su questo argomento. Lo faremo una volta usciti dalla fase di emergenza, ora siamo concentrati sulle forme di ripartenza”.

Draghi al Quirinale? “Vedremo, passo passo. La scadenza naturale è quella di fine legislatura. Dopo di che, siamo abituati a cercare di dare delle risposte ai problemi di oggi, cercheremo di farlo”. adnkronos

