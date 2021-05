Vaccini, Bassetti: “si è fatto poco per convincere gli scettici”

“Purtroppo sta venendo fuori che c’è in Italia ancora un 10-15% della popolazione scettica sul vaccino” anti Covid. “Su questo il ministero della Salute e il ministro Speranza hanno fatto poco per una adeguata campagna per convincerli“. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente dell’Unità di crisi Covid-19 della Liguria.

Convincere gli scettici

“Doveva essere la più grande campagna di comunicazione della storia sulla sanità – rimarca il medico – con un bombardamento continuo sui social e sui media per spiegare l’importanza dei vaccini. Invece non è stato fatto nulla e il ministero ha perso un’occasione buona per aiutare a capire l’importanza del vaccino anti Covid”.

“Si è dimenticato troppo presto quello che è accaduto con la legge Lorenzin sull’obbligo vaccinale per l’iscrizione a scuola”, osserva. “Dispiace che chi occupa una posizione così importante non abbia continuato l’ottimo lavoro fatto dalla Lorenzin“, conclude Bassetti.

