Malore dopo il vaccino, muore 66enne a Cosenza

COSENZA – Un uomo di 66 anni, Antonio Perseu, è morto nel pomeriggio a Cosenza. L’uomo era uscito di casa per comprare le sigarette ed era alla guida della propria auto, una Fiat Punto, quando ha iniziato a sentirsi male. Durante il tragitto ha avvertito un malore e si è accasciato all’interno dell’auto. Ad accorgersi del corpo alcuni passanti, che hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Il fatto è accaduto nella centralissima via Popilia. Secondo quanto si apprende, in mattinata aveva ricevuto la seconda dose di vaccino anti Covid-19 e nel pomeriggio aveva riferito di avere mal di stomaco. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, gli agenti della polizia municipale di Cosenza e il medico legale per le verifiche del caso. Si attende la decisione del magistrato. (Ansa)

Condividi