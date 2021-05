Alexandre Del Valle: “In Francia abbiamo gente ammazzata tutti i giorni, o per terrorismo o per odio contro la polizia. La realtà, con quarant’anni di immigrazione incontrollata e soprattutto di Ius Soli, è catastrofica, e se voi seguirete il nostro cammino, finirete come noi.”

Alexandre Del Valle è un politologo, saggista e giornalista francese di origini italiane, specialista di geopolitica e di Medio Oriente, dottore in storia contemporanea e professore di geopolitica. Tratto dalla trasmissione Piazza Libertà di domenica 23 maggio 2021, in onda su Canale Italia 83 e condotta da Armando Manocchia.

