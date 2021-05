Roma: donna inseguita e ‘rapinata’ dai cinghiali

Inseguita, accerchiata e attaccata in un parcheggio da un gruppo di cinghiali. Il video, condiviso su Instagram dalla pagina Welcome to Favelas, riprende una donna in un parcheggio de Le Rughe, zona commerciale di Roma Nord: in mano ha alcuni sacchetti, presumibilmente della spesa, ed è a quelli che punta il gruppetto di cinghiali che, senza alcun timore, la avvicina e poi gliene strappa uno di mano.

Il piccolo “branco” è formato da quattro esemplari adulti e due cuccioli: avvistamento per nulla inusuale in zona, che riaccende il dibattito sulla presenza degli ungulati in città.

Le segnalazioni sulla presenza di gruppi di cinghiali sono infatti frequenti, spedizioni che mirano principalmente ai cassonetti della spazzatura per recuperare scarti di cibo e che nel corso del tempo sono diventate sempre più “audaci”: gli animali manifestano sempre meno timori ad avvicinarsi agli uomini, e in alcuni casi la situazione può diventare pericolosa, soprattutto se si parla di esemplari di grandi dimensioni o di madri con cuccioli.

Il dibattito riguarda inoltre le modalità con cui gli uomini interagiscono con i cinghiali: come fa notare anche una delle persone che hanno ripreso la scena del parcheggio, sembrano quasi “domestici, vuol dire che qualcuno gli dà da mangiare”. Alla “vittima” non è rimasto altro da fare, dopo una debole resistenza, che mollare il sacchetto, risalire in macchina e allontanarsi. www.romatoday.it

La sindaca Virginia Raggi è intervenuta sulla vicenda per sottolineare che “il sindaco non ha responsabilità diretta nella gestione dei cinghiali”, visto che “la legge prevede che siano le Regioni con le loro amministrazioni a gestire la fauna selvatica”.

