Gaza, Boldrini: imporre al governo di Netanyahu di fermarsi

“Distruggere la sede di AlJazeera e Associated Press a Gaza vuol dire impedire al mondo di sapere quello che sta accadendo.

La comunità internazionale imponga al governo di Netanyahu di fermarsi.” Lo scrive Laura Boldrini (Pd) su Twitter.

Il un altro tweet del 10 maggio ha scritto: “Angoscia per quanto sta accadendo in queste ore a Gerusalemme. Come sostenuto dall’ONU, sono illegittimi gli sgomberi delle famiglie palestinesi di Sheikh Jarrah. La comunità internazionale chieda a Israele di fermarsi e favorisca il dialogo. Tacciano le armi. Subito.”

Parigi Nizza Berlino Vienna lei ha taciuto pic.twitter.com/4vdVk9V28e — EdiTullioMassimoMecchia (@MassimoEdi) May 16, 2021

