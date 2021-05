Antisessismo, Treccani cancella ‘battona, bagas*** e zocc***’

Ha vinto la battaglia la missiva con 100 firmatarie che chiedeva alla Treccani di aggiornare la voce donna, togliendo quei termini offensivi che venivano collegati alla parola nel Vocabolario dei sinonimi. Da oggi al lemma ‘donna’ non si troveranno più parole come ‘cagna, bagascia, battona o zoccola’. Muroni: su Treccani online “cagna” non è più sinonimo di donna “Chi cercherà sul vocabolario online della Treccani la voce ‘donna’ da oggi non troverà più tra i sinonimi parole offensive quali ‘cagna’.

No, non è la trama di un film distopico, ma la realtà italiana. Informa della notizia un articolo di Repubblica che dà un altro dettaglio importante: “il cambiamento dell’Enciclopedia italiana è stato sollecitato da un dibattito tra un gruppo di attiviste e la direttrice stessa del vocabolario Treccani ospitato sulle pagine dello stesso quotidiano”.

Boldrini & Co: “La definizione di donna della Treccani è sessista”

Via parole come ‘cagna, bagascia, battona o zoccola’

Così in una nota la deputata Rossella Muroni, capogruppo alla Camera di FacciamoECO – Federazione dei verdi. “Possiamo plaudire alla prima volta di una donna alla guida del Cnr o alla guida dei servizi segreti, fare sinceri auguri di buon lavoro alla Carrozza e alla Belloni, ma è evidente che è ancora lunga la strada per raggiungere la parità di genere nel nostro Paese e che questa sfida passa dall’educazione e da un cambiamento culturale.

Per fare qualche passo avanti nella giusta direzione sarebbe importante, come chiede l'alleanza 'Donne per la salvezza', prevedere misure più ampie e incisive a favore delle donne nel Pnrr. Un altro punto del Piano da migliorare e per cui non mancherà l'impegno di FacciamoECO".

