Germania, attacco vandalico contro sinagoga e bandiere israeliane bruciate

Ignoti vandali hanno sfasciato alle prime ore del mattino la finestra di una sinagoga a Mannheim, nel sud ovest della Germania. “La nostra solidarietà va alla comunità ebraica e i suoi membri”, ha detto il sindaco, Christian Specht, che ha voluto incontrare Rita Althausen, presidente della comunità ebraica locale. “Non vogliamo che conflitti esterni pesino sulla nostra città”, ha aggiunto Specht, riferendosi alla situazione in Israele e la striscia di Gaza.

Oltre al vandalismo contro la sinagoga di Mannheim, questa settimana vi sono stati diversi episodi di bandiere israeliane bruciate davanti a sinagoghe in Germania, in seguito ai quali è stata rafforzata la sicurezza davanti a diversi siti ebraici.

“Siamo tutti chiamati ad affermare in modo molto chiaro che non accetteremo che si incolpino le persone di fede ebraica degli avvenimenti in Medio Oriente, tanto in strada quanto sulle reti sociali”, ha detto il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas, citato dai media del gruppo Funke. adnkronos

Condividi