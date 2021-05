Cecci Paone: “omofobia = antisemitismo e razzismo”

Alessandro Cecchi Paone contro Giorgia Meloni nei commenti al post Facebook di ieri della leader FdI sul Ddl Zan. “L’uguaglianza di tutti gli individui e le forme d’amore e di legame davanti a Dio, la natura e la legge non è un’opinione ma il fondamento della civiltà. Chi lo nega è pericoloso per i più fragili che vanno protetti. Omofobia=antisemitismo e razzismo”, scrive oggi Cecchi Paone in risposta a quanto pubblicato ieri da Meloni.

“Cecchi Paone conferma: vogliono censurare chi osa esprimere delle idee diverse dalle loro. Dire che la famiglia è quella tra uomo e donna? Per Cecchi Paone è incitamento all’odio e dovrebbe essere un pensiero perseguibile. Ecco qual è il loro unico scopo: limitare la libertà di espressione”, ha scritto ieri su Facebook la leader di Fratelli d’Italia, rivolgendosi al giornalista. adnkronos

