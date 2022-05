Armi all’Ucraina, Biden: da Paesi UE impegno proporzionale a quello USA

Secondo il “Corriere della Sera”, che ha sentito senatori vicini a Biden come Christopher Coons e l’ex ambasciatore in Ucraina William Taylor, oltre a funzionari del Dipartimento di Stato e della Casa Bianca, il presidente Usa si aspetta dagli alleati europei un impegno proporzionale a quello americano (33 miliardi di dollari stanziati dal Congresso) nel finanziamento militare in favore dell’Ucraina. I tre miliardi che toccherebbero a Roma sono però fuori misura per noi: Biden si concentrerà quindi su misure compensative.

L’impegno di Draghi – Mentre Draghi da una parte porterà il suo impegno ad aumentare da 500 a 800 milioni di euro i fondi per i profughi ucraini, Biden esplorerà la possibilità dell’Italia di consegnare più mezzi militari a Zelensky, preferibilmente i missili anti-aereo e anti-carro. A tal proposito, Draghi descriverà i contenuti del terzo decreto sulle armi.

Biden: più mezzi sul fianco est – E’ probabile che Biden chieda più mezzi e soldati da schierare sul fianco orientale della Nato. Su questo fronte a Roma si sta già valutando l’invio di 500-mille uomini tra Bulgaria e Ungheria: tale ipotesi pare quindi la più praticabile per il governo italiano. E Draghi porterà “in dote” al leader della Casa Bianca tale disponibilità, secondo il “Messaggero”.

L’Italia sarebbe inoltre pronta anche a cedere a Kiev “dispositivi in grado di neutralizzare, a solo scopo difensivo, le postazioni da cui la Russia bombarda indiscriminatamente le città e la popolazione civile”, scrive ancora il “Messaggero”.

E Draghi sta valutando di inviare all’Ucraina armi più sofisticate prodotte da nostre aziende: sistemi anti-drone, missili terra-aria, sistemi di guerra elettronica. Sembra però che di quest’ultimo punto il nostro premier non parlerà oggi alla Casa Bianca. tgcom24.mediaset.it

Condividi