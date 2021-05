Salvini, se Draghi candidato al Quirinale lo sosterremo

06 MAG – Salvini si esprime sull’ipotesi che Draghi sia candidato al Quirinale. “Se Mario Draghi si presenterà come candidato presidente della Repubblica lo sosterremo convintamente. Però siamo ai primi di maggio e gli italiani ci chiedono riaperture, riaperture, riaperture”: Matteo Salvini ha risposto così a una domanda sulle ipotesi in vista delle elezioni del presidente della Repubblica

. “Penso che il presidente Draghi abbia un enorme lavoro davanti nei prossimi mesi e non mi permetto io di indicare a lui cosa dovrà o vorrà fare” ha aggiunto. “Ma se mi chiedete se oggi sto pensando alle elezioni del Quirinale – ha affermato ancora Salvini – dico no. Oggi sto pensando alla riapertura delle palestre”. (ANSA)

“I dati ormai da un mese sono in costante e continuo miglioramento. Solo il pregiudizio ideologico può tenere ancora chiusi gli italiani”: lo ha detto Matteo Salvini parlando a Terni a un’iniziativa della Lega.

Il leader del Carroccio ha ricordato che “da un mese aumentano i guariti, i vaccinati, diminuiscono morti e ricoverati”. “Basta – ha affermato Salvini -, continuare a dire ‘tu ristoratore ternano se non hai i tavolini fuori non lavori, tu gestore di palestra, piscina o dello spettacolo viaggiante no’. E poi alle 10.01 tutti chiusi in casa perché alle 10.02 il virus torna a colpire. Quindi salute, lavoro e libertà”. (ANSA).

