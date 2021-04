Pfizer-BioNTech chiede a Ema il via libera per vaccini a 12-15enni

Pfizer/BioNTech fa sapere oggi di aver chiesto all’agenzia europea per il farmaco, l’Ema, l’autorizzazione per estendere l’utilizzo del suo vaccino contro il Covid-19 anche ai ragazzi fa i 12 e i 15 anni, come già accaduto per gli Stati Uniti nelle scorse settimane.

Lo riferiscono le due società, spiegando che la presentazione della richiesta si basa su uno studio avanzato condotto su oltre 2mila adolescenti, che ha mostrato che il vaccino è sicuro ed efficace. http://www.rainews.it

