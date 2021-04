Bruxelles: arrestato eurodeputato greco Giannis Lagos, ex Alba Dorata

ROMA – L’eurodeputato greco ex di Alba Dorata Giannis Lagos è stato posto agli arresti domiciliari nella sua casa di Bruxelles, a seguito di un mandato d’arresto europeo emesso contro di lui. L’Europarlamento gli aveva tolto ieri sera l’immunità dopo che è stato condannato nel suo Paese a 13 anni e otto mesi di carcere per “guida di un’organizzazione criminale” durante il processo al partito ‘neonazista‘ di Alba Dorata.

La revoca dell’immunità è stata decisa a larghissima maggioranza: 658 deputati hanno votato a favore, 25 contrari e 10 si sono astenuti, durante una votazione in plenaria che si è svolta a scrutinio segreto.

Giannis Lagos ha commentato

L’eurodeputato greco – scrive Cnn.gr – verrà trasferito per 48 ore nelle strutture di detenzione di una stazione di polizia belga e poi sarà portato davanti a un giudice che deciderà se estradarlo o meno in Grecia. Lo stesso Giannis Lagos ha twittato: “Mi trovo in una macchina della polizia belga. Ladri, atei e anti-greci mi mandano in prigione. Rimango fedele a Cristo e alla Grecia. Sono orgoglioso di non essermi mai piegato. Viva la Grecia, viva l’Ortodossia“. ansa europa

