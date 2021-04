Vaccini, ex direttore Aifa: Oms non vede i dati delle sperimentazioni

“In realtà però l’Oms non vede i dati delle sperimentazioni sui vaccini, non è sua responsabilità”.Si parla di Covid nello studio di Massimo Giletti durante la puntata di Non è l’Arena in onda su La7. Ci si interroga in particolare sull’origine del virus e sui suoi collegamenti ambigui con la Cina. Rivolgendosi a uno dei suoi ospiti, l’ex direttore dell’Aifa Luca Pani, il conduttore ha detto: “Perfino il capo dell’Oms ha protestato per le scarse informazioni arrivate dalla Cina”. Approfittando di queste parole, però, Pani ha voluto fare un chiarimento sull’Organizzazione mondiale della Sanità.

“L’Oms è un organismo prestigioso, sovranazionale, che però non ha poteri esecutivi – ha spiegato l’ex direttore dell’Aifa -. Noi abbiamo la tendenza a seguire le raccomandazioni dell’Oms, che però non hanno un potere esecutivo”. Pani ha chiarito anche perché le “approvazioni” o le raccomandazioni di questo organo in realtà contano poco.

L’Oms non vede i dati delle sperimentazioni, non ne ha la responsabilità

“Spesso si dice che l’Oms ha approvato un vaccino o lo ha raccomandato. In realtà però l’Oms non vede i dati delle sperimentazioni, non ne ha la responsabilità, non fa le ispezioni”, ha continuato l’ospite di Giletti. E ancora: “Queste raccomandazioni – che poi infatti da noi diventano preferenziali – non hanno impatto reale a livello nazionale e non dovrebbero averlo, la responsabilità è solo delle agenzie regolatorie”. www.liberoquotidiano.it

