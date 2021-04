Pd, Letta: ”avanti con forza su Ius soli e ddl Zan”

ROMA, 12 APR – “Mi sono sentito dire: ma come, c’è la pandemia e tu parli di Ius Soli e ddl Zan? Il tema dei diritti è fondamentale oggi e domani, è un tema di modernità del Paese. La nostra battaglia su questi temi la continueremo con grande forza”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, parlando di ius soli. (ANSA)

Il Pd “non sarà il partito del potere. Se alle elezioni “saremo mandati all’opposizione, faremo opposizione e ci rigenereremo. Troppo spesso il Pd è associato al partito del potere e del sistema, non lo saremo più, saremo il partito della gente”, ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, durante un filo diretto su Radio Immagina.

“Ai nostri iscritti e tesserati bisogna dare quella centralità e quel ruolo che è l’unica condizione di un partito vivo. Il partito che voglio proporre è un partito in cui gli iscritti saranno il cuore, perché saranno loro a decidere sulle grandi questioni, come sta succedendo in questi giorni con il vademecum. Se uno si iscrive conterà, starà in una comunità in cui la sua voce conterà”, ha spiegato Letta. ANSA

Condividi