Vittorio Sgarbi ai ristoratori in piazza Montecitorio: «Un governo di matti»

I manifestanti nel tentativo di occupare la piazza a Roma

Vittorio Sgarbi: “E’ un governo di matti che, in nome della salute, va a vostro danno”. Forze dell’ordine contro i manifestanti. Momenti di tensione in piazza a Roma davanti Montecitorio per la protesta dei ristoratori. I manifestanti hanno forzato le transenne nel tentativo di occupare la piazza davanti al Parlamento. Pochi minuti prima la piazza aveva ascoltato il comizio di Vittorio Sgarbi, che si è unito alla protesta contro le chiusure e i divieti. – Agtw /CorriereTv

Guido Crosetto: “Quello che è accaduto oggi davanti a Montecitorio è poca cosa rispetto alla rabbia che covano milioni di non garantiti.

Non sono negazionisti, sono persone disperate.

Gli unici negazionisti sono quelli che fanno finta di non vedere, sentire e capire il dramma che vivono.”

