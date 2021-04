Messina – Giovane avvocato in gravissime condizioni dopo il vaccino: scatta la segnalazione all’Aifa. Si trova ricoverato in gravissime condizioni l’avvocato di Tusa giunto la scorsa notte al Policlinico in seguito ad un malore. Il personale sanitario ha fatto scattare la segnalazione all’Aifa: all’uomo oltre due settimane fa era stato somministrato il vaccino AstraZeneca.

Morte cerebrale per l’avvocato colpito da trombosi, Tusa sotto choc – Dopo pochi giorni dall’inoculazione ha cominciato ad accusare una cefalea che non passava con nessun farmaco antidolorifico comunemente utilizzato per il mal di testa. Ieri sera le sue condizioni sono peggiorate ed è stato trasportato nel vicino ospedale di Cefalù. Ma poco dopo il quadro clinico ha richiesto il trasferimento nel reparto di Neurologia. La prima Tac ha mostrato una sospetta emorragia cerebrale. I medici hanno quindi sottoposto il paziente ad una risonanza magnetica nucleare che ha documentato una trombosi dei seni-venosi.

https://www.messinatoday.it

Condividi