Orlando: licenziamento sanitari non vaccinati sarà valutato dai datori di lavoro

Non è prevista alcuna ipotesi di licenziamento per i lavoratori del settore sanitario che non intendono vaccinarsi. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea

Orlando. “Nella norma non è prevista l’ipotesi di licenziamento ma questo lo valuterà eventualmente il datore di lavoro con un passaggio di fronte al giudice. La norma non prevede alcuna forma di licenziamento”

“Si tratta di capire se nei casi più estremi, il prolungarsi di questa sospensione può portare a questo tipo di conseguenze. Noi non l’abbiamo prevista perché non vogliamo che questa cosa sia gratuitamente punitiva nei confronti di nessuno”, ha aggiunto il ministro Orlando. https://www.italiaoggi.it

Condividi