Migranti, nave Open Arms verso Pozzallo: 219 a bordo

È previsto per domani alle 12 l’arrivo al porto di Pozzallo della nave ong spagnola Open Arms. A bordo ci sono 219 persone: 56 minori (e di questi, 17 hanno meno di 10 anni) e 13 donne due delle quali in stato di gravidanza. I migranti sono stati soccorsi in tre distinti eventi Sar. L’assegnazione del porto è stata confermata da fonti istituzionali.

Contestualmente arriverà a Pozzallo una delle navi quarantena, ancora non è confermato se da Porto Empedocle o da Augusta. I minori non accompagnati che dovrebbero essere 12, saranno indirizzati in una struttura mentre gli altri migranti passeranno il periodo di quarantena a bordo della nave dedicata. Al momento non sarebbero previste soste a Pozzallo per alcun migrante dal momento che stanno per iniziare delle altre opere di ristrutturazione interna all’hot spot della cittadina marinara. https://ragusa.gds.it/articoli/cronaca

Sbarco fantasma nel Siracusano, approdati 68 migranti

(mentre Lamorgese schiera 70mila agenti per tormentare gli italiani che mettono il naso fuori di casa)

