Covid, Andrea Orlando: “Non è il momento di riaprire”

“Mi sembra che porti fuoristrada discutere come si apre mentre aumenta il numero dei contagi e soprattutto aumenta la velocità dei contagi. Il fatto è che la variante inglese è così predominante e quindi è più rapida la trasmissione. Io francamente questa discussione su come si apre se scendono i contagi, la farei quando scenderanno e non adesso. Mi concentrerei come si accelera la vaccinazione”.

Così il ministro del Lavoro Andrea Orlando in un’intervista a Sky. Il ministro annuncia poi che è “allo studio” una norma che riguarderà la “inidoneità” degli operatori sanitari che non si vaccinano contro Covid-19.

“Dobbiamo prevedere una serie di obblighi per chi ha delle precise funzioni soprattutto nell’ambito sanitario: è allo studio una norma che tiene conto delle funzioni che ognuno svolge e prevede la possibilità di inidoneità per chi non si vaccina, con tanto di conseguenze per questa inidoneità sopravvenuta”. huffingtonpost.it

