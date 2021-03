Pd, Letta: con le Sardine ottime prospettive

“Un incontro utile e costruttivo oggi con le Sardine. Il seguito di quello, importante, che fece Valentina Cuppi a nome di tutto il Pd tre settimane fa. Abbiamo scambiato riflessioni e messo sul tavolo idee. Ottime prospettive. Avanti”. Lo scrive su Twitter Enrico Letta commentando l’incontro di stamattina con le Sardine. (ANSA).

Incontro in videoconferenza tra le Sardine e il Pd, questa mattina. Per il Partito democratico c’era il segretario Enrico Letta, il vice-segretario Giuseppe Provenzano, il coordinatore della segreteria Marco Meloni e Michele Bellini. Per le Sardine Mattia Santori, Jasmine Cristallo, Micol Urtesi e Anna Petrillo.

“E’ stato un incontro positivo – scrivono le Sardine su Facebook – basato sul riconoscimento reciproco in un clima di apertura e dialogo costruttivo. La strada è lunga e accidentata, un sorriso non è tutto ma è comunque un buon inizio”.

